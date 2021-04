Las pruebas que confirmarían que Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp han vuelto

Hace aproximadamente un año Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp, una de las parejas de la nueva generaciones de estrellas de Hollywood, rompían su relación. En su día no se revelaron con claridad los motivos por los que su situación sentimental acabó, pero la causa no ha debido ser lo suficientemente fuerte para alejarles definitivamente, ya que los actores que se conocieron durante el rodaje de la película de Netflix 'The King', parece que han vuelto a entablar una relación. Esto quiere decir que estamos ante una posible reconciliación.

Los rumores de este acercamiento han saltado después de que un testigo contara al medio ET que Timothée y Lily-Rose hayan sido visto por las calles de Nueva York, concretamente especifican que en la tienda de joyería y ropa Verameat en la Gran Manzana.

"Entraron juntos y ambos miraron a su alrededor. Timothée ha entrado en la tienda varias veces, tanto con Lily como solo", afirma la fuente.

"Mientras Lily miraba algo fuera, él compró algo rápidamente como un regalo secreto y luego salió corriendo. Fue muy dulce, además, él siempre es gentil y amable con la diseñadora y el personal de la tienda", recuerda el testigo.

Sin duda unas declaraciones que dan mucho qué pensar sobre en qué punto están ahora los actores. Recordemos que durante estos meses ambos han hecho su vida y Chalamet ('Call Me By Your Name') fue pillado besándose con Eiza González el pasado mes de junio, aunque todo apunta a que solo quedó en eso.

Lo que sí está claro es la gran etapa profesional que ambos están viviendo actualmente. La hija de Johnny Depp acaba de terminar de trabajar en su nuevo proyecto 'Voyagers', y a Chalamet lo veremos próximamente en la revisión del clásico 'Dune' junto a otros actores geniales actores como Zendaya o Jason Momoa.

