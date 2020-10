"Prueba tu sangre y sigue entrenando": La demostración de Dwayne Johnson después de tener un accidente y decir a qué sabe su herida

Un apodo como The Rock no se gana sin ser el más duro del lugar, y Dwayne Johnson siempre lo ha tenido claro.

El exluchador y estrella de Hollywood siempre ha sido un ejemplo de trabajo duro y entrenamientos extremos, pero ahora lo ha llevado a otro nivel cuando ha tenido un percance en el gimnasio y ha querido dar una lección de cómo se soporta y se sigue adelante.

"No estamos jugando a las chapitas y no estamos cantando canciones de cuna. Se llama #elparaísodelhierro por una razón y las cosas se ponen extremadamente intensas", comenzaba.

"Se me han caído mis cadenas de 23 kilos para un set, me he acabado golpeando y necesito puntos", revelaba con un emoji llorando de risa.

"Prueba tu sangre, sigue entrenando y ya te coserás después, normas de la casa. Y puedo confirmar que mi sangre sabe a salsa picante de Teremana, callos y BlaMoan (negro y samoano)".

Seguro que te interesa

"Este soy yo con mis dientes de conejo": Dwayne Johnson comparte una foto de su infancia y te costará reconocerle