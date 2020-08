El proyecto que vuelve a unir a Brad Pitt y Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Brad Pitt volverán a trabajar juntos después de 19 años a través de la lectura de mesa en vivo de 'Fast times at Ridgemont High'. El actor fue recientemente confirmado para participar en la lectura, y acompañará a Aniston y a otras celebridades previamente anunciadas que incluyen a Matthew McConaughey, Julia Roberts, Shia LaBeouf, Morgan Freeman y Henry Golding.

Hasta el momento no se han revelado los personajes que interpretarán las celebridades invitadas, no se dará a conocer hasta el día de la lectura, la cual se llevará a cabo de manera virtual, por lo que Pitt y Aniston no estarán en persona juntos pero solo el hecho de verlos en la pantalla trabajando en el mismo proyecto ha emocionado a los fans.

La charla entre bastidores en los Premios SAG a principios de este año, es la última vez que los pudimos ver juntos. El encuentro de enero marcó la primera vez que se fotografió a los actores públicamente desde su divorcio en 2005. Y es que, la única vez que Pitt y Aniston han compartido pantalla fue en el 2001, cuando estos aún estaban casados, y el actor hizo un cameo en 'Friends', serie que le dio la fama a Aniston.

Cabe mencionar que, durante la transmisión, los espectadores podrán realizar donaciones a CORE y REFORM Alliance, las cuales serán destinadas específicamente a un fondo de alivio para la lucha contra el coronavirus.

