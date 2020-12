Un protagonista de 'Guardianes de la Galaxia 3' confiesa que la película ha "cambiado mucho" su historia debido a los retrasos

Queda claro que este no ha sido un año fácil para el cine. Con el estallido de la pandemia, algunas de las grandes producciones se han visto obligadas a cancelar rodajes e incluso algunos estrenos.

'Guardianes de la Galaxia 3' no ha sido una excepción. La superproducción de Marvel se ha visto obligada a retrasar su rodaje tras las terribles consecuencias que ha generado el impacto del COVID-19. Algo que la ha llevado de nuevo a la cola del calendario Marvel después de que se paralizara con el despido de su director James Gunn (que finalmente fue reinstaurado).

Uno de los protagonistas de la cinta, Dave Bautista, que interpreta al personaje de Drax el Destructor, ha querido compartir cierta información acerca del estado en el que se encuentra el proyecto. Al parecer, Bautista asegura que la película se ha visto obligada a experimentar varios cambios respecto al borrador original escrito por James Gunn.

"Creo que debido a que todo el calendario [de Marvel ] ha cambiado, las historias han cambiado y no se cruzarán como se planeó originalmente", confesaba en una entrevista para Entertainment Weekly. "Obviamente, perdimos a Chadwick Boseman, así que no sé dónde deja eso a Black Panther. No he visto un nuevo guion, es la respuesta corta", continuaba, haciendo referencia a la reciente pérdida del actor que interpretaba a Black Panther.

Además, Bautista dejó que caer que la esperada película es probable que no retome su proceso de producción hasta finales de 2021, por lo que habrá que esperar hasta el año 2022 para poder verla.

