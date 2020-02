La prohibición de la Iglesia de la Cienciología que John Travolta se saltó a la torera (afortunadamente)

La actriz Leah Remini, conocida exciencióloga, está desacreditando a la Iglesia de la Cienciología, a la que un día perteneció, a través de su serie documental 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath', en el que charla con exmiembros de la considerada secta norteamericana.

Mike Rinder, uno de sus antiguos altos mandos y famoso opositor al culto al que pertenecen actores como Tom Cruise y John Travolta, le confiesa a la actriz algo que guardaba dentro:

"Tengo una historia sobre esto pero no sé si debería contarla. Cuando Quentin Tarantino contactó con John Travolta para hacer de Vincent Vega en 'Pulp Fiction', John me pidió que revisara el guión para decirle qué me parecía, y claro, su papel era el de un asesino adicto a la heroína, por lo que le dije: 'Oh, John, no creo que debas hacer esto'. Qué consejo profesional tan bueno; debería ser agente de estrellas... Afortunadamente, de forma sensata, me ignoró".

Tras este consejo/advertencia, John Travolta decidió finalmente interpretar a Vincent Vega en 'Pulp Fiction', como bien sabes, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera.