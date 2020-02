Un programa de televisión demuestra que DiCaprio cabía en la tabla de 'Titanic'

El programa de televisión 'Cazadores de Mitos' ('MythBusters') se ha encargado de arrojar luz sobre uno de los grandes misterios recientes del cine y ha concluido que el personaje de Leonardo DiCaprio en ‘Titanic’ pudo sobrevivir en vez de morir congelado en las aguas del Ártico.

En la cinta, Jack Dawson (DiCaprio) murió helado mientras se aferraba a una tabla donde permanecía tumbada su novia Rose (Kate Winslet) tras el naufragio del barco, pero muchos fueron quienes se preguntaron si Jack tal vez se habría salvado si Rose hubiera compartido su espacio con él en la tabla, o si al menos se hubieran alternado al ocuparla.

Los presentadores permanecieron 63 minutos sobre la tabla

El propio director de la película, James Cameron, admitió recientemente que le molestaban esos comentarios y que trabajaría con el programa 'Cazadores de Mitos' para desterrar de una vez por todas esa creencia.

"No es una cuestión de espacio, sino de flotabilidad. Cuando Jack pone a Rose sobre la tabla, él intenta subir también. No es un idiota, no quiere morir. Pero la tabla se hunde y se tambalea. Así que queda claro que solo flota cuando una persona encima, así que toma la decisión de que sea ella quien viva", afirmó al portal IGN.

Sin embargo, según experimentaron los componentes de 'Cazadores de Mitos', aquella situación se habría podido evitar y podrían haber aguantado juntos sobre la tabla hasta que les rescatasen.

Los presentadores del formato, Adam Savage y Jamie Hyneman, comprobaron en sus propias carnes y en pleno océano durante un episodio que se emitió el pasado domingo, que los dos personajes cabían en una tabla con las mismas medidas que la que se empleaba en la película y que la flotabilidad de la misma aumentaba si se ataba a ella un salvavidas como el que Rose portaba.

Savage y Hyneman permanecieron sobre la tabla los 63 minutos que aguardó Rose hasta que la rescataron.

"Creo que la muerte de Jack fue innecesaria", concluyó Hyneman. "Hemos de decir que esa situación era posible. Jack y Rose podían haber sobrevivido", agregó Savage.

"Si el guion dice que Jack muere ¡va a morir!"

Por su parte Cameron, que intervino en el programa, quiso quitar hierro al asunto."Creo que os estáis desviando del punto importante. Si el guión dice que Jack muere, ¡va a morir! Así que puede que la fastidiáramos un poco y que tendríamos que haber hecho la tabla un poco más pequeña, pero el tipo debía morir", agregó.