Un profesor de primaria, suspendido por poner ‘Saw’ a sus alumnos

"Esta será la primera película de terror". Esto fue lo que dijo Jean-Baptiste Clément antes de ponerles a sus alumnos de once años la cinta ‘Saw’. La cosa no tendría que haber ido a mayores, si no fuera porque uno de los padres de uno de esos estudiantes se hubiese quejado al colegio después de observar que su hijo estaba algo afectado.

"El lunes por la noche mi hijo llegó a casa visiblemente turbado. Así que le pregunté y fue él el que me dijo que su profesor de matemáticas les había puesto una película de terror en clase", explicó el padre del alumno a la radio francesa Europe 1.

Según informaciones que recoge el Hollywood Reporter, Clement fue llamado a una reunión disciplinaria al día siguiente, que decidió sancionarle con un día sin empleo y sueldo. Además, un representante de la Asociación de Padres informó de que ya había comenzado una investigación más a fondo, y que el profesor podría enfrentarse a cargos más severos.

'Saw' es una película de terror a la que siguieron siete entregas más cuyo sadismo y violencia fueron creciendo exponencialmente (de hecho, 'Saw VI fue catalogada como X en España por su alto contenido gore y solo se proyectó en salas especializadas).