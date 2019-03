La profesión llora a Sancho Gracia, "un gran tipo"

Sancho Gracia, fallecido del cáncer contra el que luchaba desde hace 11 años, ha recibido el tributo de la profesión y del público, que siempre le identificó con el bandolero que él inventó, Curro Jiménez, a pesar de su sólida carrera de 57 años en el cine, la televisión y el teatro.

Los restos de Félix Ángel Sancho Gracia, nacido el 27 de septiembre de 1936 en Madrid, serán incinerados esta medianoche en el tanatorio de Tres Cantos, al que han acudido compañeros, amigos y admiradores a mostrar sus condolencias a su mujer, Noelia Aguirre, y a sus tres hijos, Rodrigo, Rodolfo y Félix.

Con más de 60 películas, 40 series de televisión y una veintena de obras de teatro, con los más grandes detrás y delante de la cámara, Gracia, al que sus muchísimos amigos conocían como Félix, será por siempre el Curro Jiménez que él ideó, produjo e interpretó en la Transición y que en los dos años que TVE la emitió forjó una leyenda que le acompañará por siempre.

"¿Qué película dice todo el mundo si mencionas a Humphrey Bogart? 'Casablanca', ¿verdad? Pues eso. Me pasa lo mismo y me parece estupendo y me encanta que me recuerden por Curro, porque además es una serie que creé y produje", resumía el actor, que nunca consintió que le doblaran en sus muchas aventuras a lomos de su caballo, porque, aunque no lo era, "bordaba" las habilidades de los especialistas.

Gracia, según ha explicado su íntimo amigo Celestino Aranda, marido del director teatral Miguel Narros, tuvo un tumor de pulmón en 2001 del que se recuperó, pero hace cuatro años se le detectó otro en la vejiga que hizo metástasis en el cerebro y que ha sido lo que le provocó anoche la muerte en la Clínica Quirón de Madrid, donde estaba hospitalizado desde hace una semana.

El artista se comportó ante la muerte, según Aranda, con la actitud que habría tenido su personaje Curro Jiménez, es decir, sin pensar en ella, concentrado "en enfrentarse a la vida". Estaba "lleno de planes" hasta el pasado verano, cuando le detectaron la metástasis en el cerebro, pero tras operarle el pasado 31 de agosto, recuerda Aranda, "ya no volvió a ser el mismo".

Poco a poco, ha señalado, se fue "apagando", aunque nunca renunció a la valentía ante la vida, por eso, dice, nunca pensó, por ejemplo, qué quería que se hiciera con sus cenizas. Empezó siendo "convidado" séptimo en 'Bodas de sangre', en Montevideo (Uruguay), dirigido por Margarita Xirgú, y su último espectáculo fue un montaje en el que contaba su vida, "Versos bandoleros y canciones escondidas", que estrenó en julio del año pasado en Galicia y de la que apenas pudieron hacerse diez funciones porque ya le acosaba la enfermedad.

Lo que más le preocupaba, según Aranda, es que su familia "estuviera bien": "Mataba por ellos y estaba muy contento con la carrera de su hijo Rodolfo -también actor- y muy orgulloso de él". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente Felipe González, los directores José Luis Cuerda y Álex de la Iglesia, actores como su compañero en 'Curro Jiménez' Álvaro de Luna, José Sacristán o Lola Herrera han coincidido en que, además de un gran artista, era una excelente persona y que su personaje más popular ha forjado una leyenda.

Para Rajoy, según ha transmitido a la familia a través de un telegrama, Gracia era un artista con "mayúsculas", "querido y admirado por todos", y uno de los "grandes" del teatro, cine y televisión, cuya imagen como Curro Jiménez "supo convertir en mito y quedará siempre en la memoria de los españoles". El expresidente del Gobierno Felipe González, uno de los primeros en acercarse al tanatorio, resaltó que era "un gran amigo y un hombre divertido" y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, subrayó a la salida del velatorio que Gracia era "una figura de referencia" al que "todos los españoles y el Gobierno le tenían mucho cariño".

El secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, destacó en una nota que Gracia era "un gran iberoamericano", "tan español como uruguayo" -vivió en Montevideo entre los 12 y los 28 años- y recordó su participación en el homenaje a la cantante Mercedes Sosa o en la presentación de la serie "Libertadores". El actor Álvaro de Luna, muy afectado por la pérdida de su "gran amigo, indicó que, "aun sabiendo que su fallecimiento se encontraba muy próximo", eran momentos "muy difíciles": "Cuando entra el cariño y el sentimiento, y no es ficción, es muy difícil llevarlo", añadió.

El presidente de la Academia de Cine, el productor Enrique González Macho, muy emocionado en su visita al tanatorio, recordó que Gracia era "muy trabajador y muy buena gente", y el director de cine Enrique Urbizu declaró que el actor era "un gran tipo" con mucha "vitalidad y energía". En Santander, su compañero Arturo Fernández, muy afectado, le envió el mensaje "Sancho, chatín, espérame en el cielo", porque, ha argumentado, "cuando uno está cerca de emprender ese camino, las cosas se ven bajo otro prisma". José Sacristán destacó su carácter emprendedor, con coraje y batallador, "un gran tipo", en definitiva, y Lola Herrera recordó lo "lo alegre, positivo y jovial" de su personalidad.

Pilar Bardem, Lola Herrera, Alberto Closas Junior, Pablo Carbonell, Miguel Ángel Aguilar, Fernando Chinarro, Elías Querejeta, María Luisa San José, Juan y Medio y María Vidal son algunos de los muchos profesionales que se han acercado al tanatorio. Y en sus respectivas cuentas de Twitter, la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España le ha descrito como un "actor de raza", Álex de la Iglesia ha escrito un escueto "Sanchito", minutos después de haber "twiteado" "Dios mío", José Luis Cuerda le ha descrito como un "excelente" actor y Santiago Segura como un "actorazo" "genial, absolutamente glorioso" y, "encima, buena gente".