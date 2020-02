Los productores de 'Crepúsculo' vuelven al género romántico con un nuevo proyecto

Hace ya 8 años que el estreno de 'Crepúsculo' sacudió los cimientos del mundo cinematográfico con su historia de amor entre un vampiro y una humana. Esta relación fue una de las más exitosas en las películas románticas, y provocó un fenómeno fan que tardó en desvanecerse. Pero, ¿podría volver este fenómeno?

Aunque no se tiene constancia de que se vayan a rodar más películas sobre las novelas de Stephenie Meyer, los productores de estas películas, Wyck Godfrey y Marty Bowen, si lo harán con 'You + Me = Everything'. Este nuevo proyecto también contará de nuevo con la ayuda de la productora Lionsgate.

Esta película será un adaptación de la novela romántica aún no publicada de Jane Costello, periodista y escritora inglesa con nueve libros a sus espaldas. Con el seudónimo de Catherine Isaac, la escritora cuenta la historia de una madre soltera que deja a su novio meses antes de dar a luz a su hijo. Diez años después, madre e hijo visitarán al padre en Francia para intentar arreglar la relación. Esta novela será publicada en enero de 2018.

Aún falta para que podamos leer esta novela y disfrutar de su adaptación en el cine. Tendremos que esperar a ese momento para ver si vuelven a levantar pasiones como hizo la historia de Bella, Edward y Jacob.