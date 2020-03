El productor de 'Death Note' se defiende de las críticas que acusan a la película de racista

En los últimos tiempos ha surgido una gran polémica entorno al whitewashing que hace Hollywood en sus producciones. Y es que un gran número de adaptaciones que se llevan al cine deberían ser interpretadas por actores asiáticos, pero finalmente son sustituidos por intérpretes de aspecto occidental.

Esta polémica racial ha afectado a estrenos recientes como 'La Gran Muralla', 'Ghost in the Shell' y ahora está perjudicando a 'Death Note', la nueva adaptación de la serie manga creada por Tsugumi Ōba que estrenará Netflix el próximo 25 de agosto.

En una entrevista a BuzzFeed News, el productor de la cinta Roy Lee ha querido responder e intentar zanjar este debate de una vez.

"Interpretamos la historia en una cultura diferente, por lo que obviamente habrá algunos cambios. A algunas personas les gustará y a otras no. Hay un personaje asiático, otro es afroamericano y hay tres caucásicos. Así que decir que hemos hecho 'whitewashing' es muy ofensivo. He estado involucrado en muchas adaptaciones de alrededor de todo el mundo y esta es la primera vez que he visto estos comentarios negativos."

Roy Lee ha producido grandes éxitos cinematográficos como 'Infiltrados', 'El Grito', 'The Ring' o 'La Lego película'.

Esta nueva versión de 'Death Note' está dirigida por Adam Windgard ('Blair Witch') y cuenta con Natt Wolff, Willem Dafoe y Margaret Qualley en el reparto.