'Vengadores: Endgame' ha traído el fin de una de las sagas más taquilleras de la historia, y pese a su gran éxito ha tenido que lidiar por su complejidad con varios problemas de continuidad en sus historias. Uno de los más preocupantes ha sido el que ha protagonizado Capitán América en su emotivo final, que ha levantado mucho debate.

La tarea que se le encomienda al Capitán es la de devolver todas las Gemas y el martillo de Thor justo en el momento exacto en el que se perdieron. Y así lo hace, pero cuando es el momento de regresar,decide quedarse en el pasado para vivir la vida que siempre deseó junto a su amor Peggy Carter.

Los fans piensan que es un gran final para el personaje, pero no ha evitado que haya problemas con las consecuencias temporales de su decisión; ¿cómo es posible que existan dos capitanes en una misma línea temporal?

Los hermanos Russo han aclarado en BGR: "Para mí, el capitán no tomó esa acción con ánimo de cambiar nada, es más una decisión que yo también hubiera escogido. Ese viaje generó una línea temporal diferente, creando una realidad alternativa. No sabemos cómo fue su vida, pero me gusta pensar que ayudaría al mundo todo lo posible. Y sí, existían dos capitanes en esa realidad, como dijo Hulk, lo ocurrido en el pasado, pasado está. Ese viaje no tuvo ninguna incidencia en la realidad principal, ya que es una nueva realidad. Lo que pasa en las otras 22 películas sigue siendo canon".

Tras la explicación de Anthony Russo, parece que todo encaja dentro del Universo Marvel tal y como lo conocemos. A partir de aquí podemos pensar que la vida que llevo Steve Rogers con Peggy fue secreta. Ella debió entender la situación, y ocultaron la verdad al mundo hasta tal punto que Rogers no lo llega a reconocer en la escena final de la película junto a su sucesor Falcon, interpretado por Anthony Mackie.

