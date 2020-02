¿Problemas con 'The Flash'? Warner Bros. ordena reescribir el guión de la película

Warner Bros ha rechazado el libreto original de 'The Flash' a apenas un año de su estreno. Joby Harold, guionista de 'King Arthur: Legend of the Sword', será el encargado de reescribir la historia.

El antiguo guión desechado fue escrito por Rick Famuyiwa en colaboración con Seth Grahame-Smith, ambos ex directores de 'The Flash' que fueron apartados del proyecto por diferencias creativas.

La película protagonizada por Ezra Miller está más en la cuerda floja que nunca. Sin director y con un guión que se está reescribiendo, todo apunta que 'The Flash' no llegará para el 16 de marzo de 2018, su fecha de estreno prevista.

Esperemos que Warner y DC Comics solucionen los problemas que se le acumulan a 'The Flash'. Mientras esperamos buenas noticias, podremos ver a otro de los grandes superhéroes de DC en la gran pantalla. 'Wonder Woman' llegará a los cines el 2 de junio y aquí tienes su tráiler.