Los problemas que Jason Momoa y Lisa Bonet tenían en su relación y no pudieron superar

La noticia de que Jason Momoa y Lisa Bonet, una de las parejas más queridas de Hollywood, se separaban, fue inesperada para todos sus fans. Los actores cuentan con millones de seguidores en todo el mundo y la carta que publicó la estrella de 'Aquaman' en Instagram reveló que separaban sus caminos.

"Nos estamos separando como matrimonio. Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad", decía una parte del comunicado firmado por ambos.

Este mismo texto, que el actor ha borrado de su perfil, también aseguraba que se seguían queriendo. "El amor entre nosotros continúa". Y ahora, fuentes cercanas a la pareja han dado más detalles de los motivos de esta decisión. "Todavía se aman y se respetan", dice una fuente al medio ET.

Este mismo confidente le dijo a la web que "Jason y Lisa estuvieron luchando en su relación durante bastante tiempo". Así, la decisión no fue tomada a la ligera. "Cuando Jason estaba filmando 'Aquaman and the Lost Kingdom', sus diferencias y problemas aumentaron", añadió la fuente. "Estuvo fuera por un tiempo y definitivamente añadió más estrés a la relación", asegura.

Por otra parte, una fuente cercana a Lisa Bonet, ha desvelado a People que "hace unos años, Jason estaba luchando por encontrar trabajo. Ahora su carrera está en auge. Y quiere seguir trabajando tanto como pueda". Según esta información, uno de los motivos de su separación está en que sus carreras han tenido caminos opuestos. "Se han distanciado debido a diferentes enfoques", ha afirmado.

Sin embargo, la actriz de 54 años "disfruta de su vida en Los Ángeles", ha mantenido la fuente a este medio. "Para algunas personas, podría fortalecer su matrimonio. Para el matrimonio de Lisa y Jason, estar separados ha sido un desastre. Fueron increíbles durante años, hasta que ya no lo fueron", puntualizó.

Aun así, ambas estrellas seguirán teniendo relación para continuar criando a sus hijos Nakoa-Wolf y Lola, de 13 y 14 respectivamente. "No va a ser un divorcio escandaloso en el que hablen mal entre ellos. Ambos son muy espirituales y creen en un poder superior", concluyó la fuente.

El actor de 43 años también ha hecho de padrastro de la actriz Zoë Kravitz, hija de Lisa Bonet con Lenny Kravitz, con el que tiene una gran relación.

Asimismo, el mismo día que la estrella hawaiana anunció su separación, el director de 'Aquaman y el Reino Perdido', James Wan, subió una fotografía del fin de rodaje del propio Jason Momoa junto a Patrick Wilson.

Seguro que te interesa:

La foto de Jason Momoa en el final del rodaje de 'Aquaman and the Lost Kingdom' tras anunciar su ruptura con Lisa Bonet