El primo de Dwayne Johnson que podría ser su gemelo y que trabaja como su doble de acción

Todo el mundo sabe lo imponente que es Dwayne 'The Rock' Johnson en la gran pantalla. Ha pasado de ser un enorme escorpión a perseguir al mismísimo Vin Diesel por las calles de Rio de Janeiro en 'Fast and Furious 8'. Pero lo que no todo el mundo sabe es quién está realmente detrás de ese héroe de acción.

Se trata de nada menos que de su primo, Tanoai Reed, que mediante su cuenta de Instagram nos ha mostrado que el parecido entre ambos es asombroso. Y es que, ¿cómo se puede ser más duro que 'The Rock'? El camino es el de ser su doble de acción desde hace casi dos décadas. Los dos comparten muchos de sus tatuajes, peinado e impresionantes músculos.