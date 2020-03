Las primeras palabras de Luke Skywalker en 'Star Wars: Los últimos Jedi' generan muchas preguntas

Igual no te has enterado, pero unos pocos afortunados ya han podido ver parte del metraje de 'Star Wars: Los últimos Jedi' y pueden confirmar que la cinta empieza inmediatamente después de donde acaba el Episodio VII, El Despertar de la Fuerza.

Tal y como asegura el periodista Daniel Miller, en esos primeros instantes aparece Luke Skywalker preguntándole a Rey '¿quién eres tú?' y acto seguido manipulando con soltura su sable láser.

We just saw more "Star Wars: The Last Jedi" footage. In it, Luke asks Rey, "Who are you?" Then we see her deftly handle a lightsaber.