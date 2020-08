Primeras imágenes de Tom Holland y Robert Pattinson en el thriller psicológico 'The Devil All the Time'

Los actores Tom Holland y Robert Pattinson se han visto un tanto encasillados en sus anteriores proyectos por su magnitud ('Spiderman' y 'Crepúsculo'), pero tienen talento para demostrar que pueden trabajar en cualquier género. Ahora Netflix los ha vuelto a unir, y ambos protagonizan la nueva película de Antonio Campos, 'The Devil All the Time', un thriller psicológico que se estrena el próximo 16 de septiembre.

La película se basa en la novela de Donald Ray Pollock abarcando el tiempo entre la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, donde también participa un viejo conocido de Tom Holland, el actor que dio vida al Soldado de Invierno en 'Vengadores: Endgame', Sebastian Stan.

Esta será la segunda vez que Tom y Robert hacen una película juntos. Anteriormente coprotagonizaron 'The Lost City of Z' en 2016. Ahora Entertainment Weekly ha publicado las primeras imágenes del nuevo drama con el reparto estelar de la película.

Este no es el único nuevo proyecto de los actores: tendremos ocasión de ver a Robert Pattinson protagonizar 'The Batman' como Bruce Wayne, la nueva película de DC. Y por otro lado, Tom Holland ha trabajado recientemente con los hermanos Russo en 'Cherry', película con la que el actor podría aspirar a su primer Oscar.

