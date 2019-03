Las primeras imágenes del rodaje de Los hombres que no amaban a las mujeres

Ya hemos conocido a los personajes que formaran parte del reparto de 'The girl with the Dragon Tatoo' y hemos podido ver el tráiler y el cartel promocional de la primera película de la nueva versión de Millenium dirigida por David Fincher. Ahora toca el turno de un clip de rodaje que nos confirma que el rodaje está en marcha y que Fincher está sentado en la silla del director.

El argumento de 'Los hombres que no amaban a las mujeres' se remonta a hace 40 años, cuando Harriet Vanger desapareció de una reunión familiar. Su cuerpo nunca se encontró, sin embargo su tío está convencido de que fue asesinada y de que el asesino es un miembro de su propia familia, una familia unida y a la vez disfuncional. Contrata entonces a Mikael Blomkvist, periodista caído en desgracia y a la tatuada y salvaje hacker informática Lisbeth Salander para investigar el caso.

Daniel Craig y Rooney Mara encabezan un excecpcional reparto que completan Christopher Plummer, Robin Wright y Stellan Skarsgard.

Un thiller que podremos ver en la gran pantalla a principios del 2012, más concretamente el 13 de enero. Aunque para los estadounidenses el estreno se producirá a finales de este mismo año.