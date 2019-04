Primeras imágenes del remake de Robocop

Ya ha comenzado el rodaje del remake de 'RoboCop' en Toronto y una conocida revista online nos trae las primeras imagenes de su protagonista Joel Kinnaman ('The Killing'), enfundado en el entramado e indestruible traje de Robocop.



Las primeras dos imágenes fueron tomadas durante el rodaje de la cinta que dirige Jose Padilha y en éstas vemos al actor con el armazón negro de los que será el nuevo RoboCop, mitad humano y mitad máquina.



'RoboCop' cuenta con el elenco de actores de la talla de Abbie Cornish, que encarnará a su mujer; Michael Keaton, que será el malvado y ultra rico jefe de la empresa tecnológica Omnicorp; Gary Oldman, que dará vida a Norton, un científico que se encuentra dividido entre la obligación de salvar la vida de Murphy y las exigencias de la corporación para la que trabaja.



También, Jackie Earle Haley, quien interpretará a Maddox, un ex militar que entrena a Robocop para convertirle en un poderoso guerrero. Y cómo no, el actor más taquillero de la historia: Samuel L. Jackson, que se pondrá en la piel de Pat Novak, un magnate de los medios de comunicación.



El remake cuenta con el guión de James Vanderbilt ('Zodiac', 'The Amazing Spider-Man') y está basada en el filme de 1987 a pesar de que se centrará mucho más en la transformación del humano en la máquina.



'RoboCop' está ambientada en el año 2028 en el que la multinacional OmniCorp es el centro de la tecnología robótica. Sus logros son ganar las guerras americanas gracias a su potente sistema.



Alex Murphy es un marido adorable, un padre atento y un policía magnífico que trata de poner fin al crimen y la corrupción de Detroit. OmniCorp trata de salvar su vida a través de su sistema científico. Así Murphy regresará a la ciudad convertido en RoboCop, con nuevas habilidades pero con ciertos inconvenientes que un hombre corriente jamás haría frente.



RoboCop llegará a los cines de todo el mundo el próximo agosto de 2013.