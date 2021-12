Primeras imágenes de Jennifer Garner tras las declaraciones de Ben Affleck sobre su matrimonio: "Lo siente como una bofetada"

Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados durante 10 años y tiene 3 hijos en común. Aunque su matrimonio terminó en 2015 siempre se han mostrado que tienen una relación muy estrecha a lo largo de estos años.

Recientemente Ben Affleck ha ofrecido una entrevista a Howard Stern donde ha hablado de su matrimonio con la actriz y sus problemas con el alcohol, confesando que "parte de la razón por la que empecé a beber es porque estaba atrapado".

"Yo estaba en plan, 'no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'. Y lo que hice fue que me bebí una botella entera de whiskey y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución", dice sobre el final de su matrimonio.

Para después aclarar que se dio cuenta que no quería que ese tipo de relación que tenían él y Jennifer "fuera el modelo que nuestros hijos veían de matrimonio".

"Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Estas cosas pasan. Ella es alguien que quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado", añadía. Para terminar diciendo: "Si me hubiera quedado, probablemente aún estaría bebiendo".

La reacción de Jennifer Garner

Las palabras de Ben Affleck no han sido del todo bien recibidas y muchas son las críticas que se han publicado en las redes sociales donde consideran que no ha sido muy acertado por su parte.

Así, en medio de este revuelo el medio 'Daily Mail' ha publicado las primeras imágenes de Jennifer Garner donde aparece muy sonriente caminando por la calle junto a su hija Seraphina, de 12 años, y su hijo Samuel, de 9.

En el rostro de la intérprete no se aprecia ningún tipo de preocupación pero una fuente cercana ha ella ha hablado con 'InTouch' donde explica que Jennifer considera las declaraciones de su ex como "irrespetuosas" y una "bofetada en la cara".

"Jen no está particularmente contenta con las palabras de Ben sobre el tema de por qué se divorciaron. Dio una entrevista diciendo que se sentía 'atrapado' en el matrimonio, Jen no habría usado esa frase ni siquiera se habría abierto públicamente de esa manera. Fue una falta de respeto", concluye.

