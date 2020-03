Primeras imágenes de Ashton Kutcher caracterizado como Steve Jobs

Hace apenas un mes que se conoció la noticia de que Ashton Kutcher se convertiría en Steve Jobs en la gran pantalla. Ahora, por fin, hemos podido verle caracterizado como el creador de una de las empresas tecnológicas con mayor éxito del mundo.

Las imágenes las publica el portal TMZ y en ellas se puede ver a Kutcher en el set de rodaje del filme independiente que llevará la juventud de Jobs a las salas de cine.

Con unos vaqueros y un jersey de cuello alto negro, Ashton pasea por el set. Y lo cierto es que el peinado y la barba, unidos a ese gesto despreocupado, le hacen parecerse mucho al fundador de Apple.

El filme, que ya ha comenzado a rodarse aprovechando el parón deKutcher en la serie Dos hombres y medio, llevará por título Steve Jobs: Get Inspired y se estrenará el próximo año.

No obstante, no es la única película que se está rodando sobre Steve Jobs en la meca del cine. Y es que Steve Jobs: Get Inspired es la producción independiente sobre el genio de la tecnología. Contará con un guión de Matt Whiteley y estará dirigida por Joshua Michael Stern, director de la cinta de 2008 El último voto.

Paralelamente a Steve Jobs: Get Inspired, Sony está desarrollando un proyecto que también cuenta con Jobs como protagonista. En este caso, la película está basada en la biografía autorizada de 2011 escrita por el exredactor jefe de la revista Time y la CNN, Walter Isaacson.

La cinta estará producida por Mark Gordon, responsable de éxitos como Salvar al Soldado Ryan, y contará con el guión de Aaron Sorkin, autor de los libretos de Malicia, Algunos hombres buenos o La Guerra de Charlie Wilson.

Claro que Sorkin trabaja con ventaja porque el mundo de las nuevas tecnologías no le es ni mucho menos ajeno. Su guión de La red social, que narra la historia de la creación de Facebook, ya le dio buenos resultados. Tanto que le valió el Oscar en el año 2010.