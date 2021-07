Primeras fotos de Renée Zellweger con su nuevo novio famoso con el que se lleva 10 años

Aunque a Renée Zellweger le ha gustado siempre mantener su vida privada alejada de los medios, la actriz se ha visto envuelta en rumores que la involucran en una relación amorosa con el presentador de 'Joyas sobre ruedas', Ant Anstead.

El presentador y la actriz se conocieron durante el rodaje de 'Celebrity IOU Joyride', el nuevo programa que Anstead presenta donde invitan a famosos para ayudarles a restaurar un coche y sorprender a algún ser querido. La pareja, que se lleva 10 años, congenió a la perfección desde el primer momento e intercambiaron sus números de teléfono.

Aunque tanto Zellweger como Anstead han preferido no hacer declaraciones sobre los rumores de su posible relación amorosa, el Daily Mail ha publicado unas fotografías de la intérprete de 'Bridget Jones' en el apartamento que ha comprado Ant en Laguna Beach, California.

En dichas imágenes se puede observar a la pareja disfrutando de las vistas hacia el océano que posee la nueva casa del presentador, así como que Renée está vestida de forma cómoda y sin maquillaje. Tras disfrutar de las vistas al mar y de una charla distendida, la pareja decidió regresar al interior del piso.

Días después de su divorcio

La noticia en la que se confirmaba el surgimiento de esta nueva pareja se publicó días después de que Ant Anstead firmase su divorcio con la inversora Christina Haack, con quien estuvo casado durante dos años y tuvo a su hijo Hudson. El presentador también tiene otros dos hijos de una relación anterior a su matrimonio con Haack; Amelie, su hija de 17 años, y su hijo Archie de 14.

Ant Anstead decidió informar de su divorcio a la prensa y a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram, a través de una fotografía en la que aparecen sonrientes en blanco y negro junto a la que decía: "Cualquiera que me conozca de verdad, sabe que no me gusta compartir datos sobre mi vida privada públicamente. He guardado silencio esperando que pudiésemos solucionarlo puesto que nunca me he rendido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga mucha felicidad".

