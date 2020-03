La adoración por los clásicos Disney es sin duda uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el éxito de la película en acción real de 'La Bella y la Bestia', pero, ¿jugará esto a favor o en su contra? Las primeras opiniones sobre el film son ciertamente positivas, aunque prácticamente todas tienen en común ese punto nostálgico y de inevitable comparación con la película original de 1992.

So much to like about @beourguest. BIG musical numbers, w/ top-notch production values & costuming. Doesn't top animated, but has its charms — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) 3 de marzo de 2017

Disney fans will definitely love Beauty And The Beast. A super loyal adaptation, and visually gorgeous. — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) 3 de marzo de 2017

Beauty and the Beast has brought a beloved animated film to life. The true magic, however, is the depth they've added that makes it unique. — Stephen(Dirk) Libbey (@childe_dirk) 3 de marzo de 2017

Disney's live-action Beauty and the Beast is entertaining and enchanting, particularly the musical numbers. As a Disney fan, I loved it. — Kelly West (@KellyWest11) 3 de marzo de 2017

VÍDEO: 'La Bella y la Bestia' de Emma Watson contará con la primera trama gay en una película Disney