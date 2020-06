Robert Pattinson enlazó prácticamente el final del rodaje de 'Tenet' con el inicio del de 'The Batman'. El actor ha hablado sobre la película de Christopher Nolan y de cómo fueron los primeros encuentros con el cineasta. Como siempre que se trata del actor británico, no tiene desperdicio.

El secretismo con el que Christopher Nolan ha tratado 'Tenet', su próxima película, ha sido tal que ni siquiera uno de sus protagonistas, Robert Pattinson, supo para qué se había reunido a hablar con el director al principio del proyecto.

"Estuve en Londres a principios de 2019 y no tenía absolutamente nada que hacer", ha explicado Pattinson a Entertainment Weekly en una entrevista. "Entonces, estaba en pánico cuando de la nada hubo una llamada para decir, '¿Quieres volver a Los Angeles?' [Fui] a encontrarme con él, y hablamos durante tres horas, y no tengo idea de para qué estaba allí, cuál era el tema. En realidad, repasé su filmografía para tratar de predecir qué tipo de género haría después. Y luego, después de horas hablando, finalmente me dijo amablemente, durante los últimos dos minutos, 'He estado escribiendo algo, ¿quieres que volvamos a quedar y lo lees?".

Pese a que el encuentro pareció satisfactorio, durante un tiempo Pattinson pensó que lo había estropeado todo con Christopher Nolan por algo que hizo. "Había un paquete de bombones sobre la mesa. Tuve una bajada de azúcar en sangre muy fuerte al final de la conversación. Pensé que me iba a desmayar porque habíamos estado hablando mucho. Estaba tratando de concentrarme. Finalmente, pedí uno de los bombones y inmediatamente terminó la reunión. Y pensé 'oh Dios mío, la he cagado'".

