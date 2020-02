La primera imagen de Zazie Beetz como Domino en 'Deadpool 2' te va a sonar mucho

Zazie Beetz es la actriz encargada de dar vida a Domino, una mutante telequinética experta en artes marciales y en el uso de las armas que acompañará en 'Deadpool 2' al Mercenario Bocazas.

Ryan Reynolds ha publicado una curiosa instantánea con Zazie posando como Domino de la misma forma que hizo él cuando se presentó al mundo como 'Deadpool' en la primera película. "Hay gente que sabe cómo brillar en una alfombra roja", añadía el protagonista a la imagen en Twitter.

Domino es un conocido personaje de los cómics de Marvel y del universo de los X-Men, pero como ha revelado esta primera imagen, su aspecto en la película será diferente del que tiene acostumbrado en los cómics

La cinta, que llegará a los cines el 1 de junio de 2018, está dirigida por David Leitch y cuenta también con Josh Brolin en el reparto, que se está quitando años de encima a velocidad de vértigo mientras se prepara para el papel.

Some people just know how to work a red carpet. #Domino #DeadPool2 pic.twitter.com/llCc8JfKT6