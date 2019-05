Primera imagen oficial de 'Waiting for the barbarians', la nueva película de Johnny Depp y Robert Pattinson

Ciro Guerro se ha encargado de dirigir a Johnny Depp, Mark Rylance y Robert Pattinson en 'Waiting for the barbarians', basado en la novela homónica de J.M. Coetzee. The Hollywood Reporter acaba de publicar en exclusiva la primera imagen de la película, que puedes ver aquí.

Rylance interpreta en la cinta al Magistrado, un leal servidor del 'Imperio' que tiene una crisis de conciencia y es acusado de traición, por lo que el personaje de Robert Pattinson se prepara para reemplazarle.

Johnny Depp por su parte da vida al oscuro coronel Joll, que dirige una expedición de fuerzas especiales más allá de la frontera, capturando a bárbaros que luego tortura públicamente.

Seguro que te interesa:

La decepción de Chris Hemsworth con Thor