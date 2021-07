Primera imagen oficial del reboot de 'Sexo en Nueva York' con los inconfundibles looks de Sarah Jessica Parker

Buenas noticias para los fans de 'Sexo en Nueva York', que podrán disfrutar de una nueva temporada de la serie, en el reboot 'And Just Like That'. Esta nueva entrega de la icónica serie, constará de diez episodios, y tal y como estamos acostumbrados, se centrará en la amistad de sus protagonistas Carrie, Miranda y Charlotteen. Sin embargo, en esta ocasión, las tres amigas se encuentran en una etapa diferente de sus vidas, más madura pero igual de complicada, tras cumplir 50 años.

Primeras imágenes del rodaje

En las fotografías del rodaje, vemos como las tres amigas pasean por las calles de Nueva York. La instantánea podría haber sido confundida con una de las primeras temporadas, si no fuera por los signos del paso de tiempo que muestran los personajes.

Será un rencuentro incompleto

A quien no veremos en la secuela será a Kim Catrall, quien daba vida a uno de los personajes más queridos de la serie, Samantha. La razón no es otra que su mala relación con su compañera, Sarah Jessica Parker, y por la que ya se ha negado a trabajar junto a ella en otras ocasiones.

La buena noticia es que sí se ha confirmado que el reboot contará con la presencia de Chris Noth (Mr Big), David Eigenberg (Steve), John Corbett (Aidan), Evan Handler (Harry), Mario Cantone (Anthony) y Willie Garson (Stanford). Además, en esta nueva etapa de las tres amigas más famosas de Nueva York, también aparecerán nuevas amistades y personajes, que traerán nuevas tramas a la serie. Es el caso de Sara Ramírez, más conocida por su papel en ‘Anatomía de Grey’ que dará vida a Che Díaz, el primer personaje no binario de la serie.

Aún no está claro si la trama de 'And Just Like That' partirá del punto donde se quedaron las películas, o tomará un camino diferente. Pero la actriz Sarah Jessica Parker aseguró en una entrevista para Vanity Fair que la pandemia del Covid-19 quedará reflejada en el reboot.