Primera imagen de Benedict Cumberbatch como Julian Assange

En esta primera instantánea podemos ver al protagonista, Benedict Cumberbatch (S'herlock', 'Star Trek: En la oscuridad'), de nuevo de rubio platino (como ya le vimos en El Topo) caracterizado como Assange. Junto a él aparece Daniel Brühl, que encarna Daniel Domscheit-Berg, la mano derecha de Assange y portavoz de WikiLeaks. Un papel que en un principio iba a ser para James McAvoy pero que finalmente ha ido a parar a manos del actor hispano-germano.

Domscheit-Berg es autor de 'Inside Wikileaks: My Time with Julian Assange at the World's Most Dangerous Website', un libro que junto con la obra 'WikiLeaks: Inside Julian Assange's War On Secrecy', de los periodistas británicos David Leigh y Luke Harding, ha servido de base para el guión de la película que escribe Josh Singer (El ala oeste de la Casa Blanca, Fringe).

En ella, es de esperar que Assange sea presentado como un noble justiciero que paulatinamente va embriagándose con el poder y se va haciendo más y más paranoico según crece su obsesión por ganar la "guerra de información".

En su libro, Domscheit-Berg critica liderazgo de Assange y su gestión de la información durante la guerra de Afganistán. En septiembre de 2010, Domscheit-Berg fundó OpenLeaks con la intención de ser más transparente que WikiLeaks, aunque el proyecto no ha logrado tener el mismo impacto.

Críticas desde Wikileaks

No es de extrañar, por tanto, que WikiLeaks no haya dado su bendición a la película, que se estrenará en noviembre de este año. "Si la película refleja lo que está escrito en esos libros, proporcionará una visión negativa de WikiLeaks y una imparcialidad limitada. Hollywood no es exactamente el mejor reflejo de la historia contemporánea", afirmó el actual portavoz de la plataforma, Kristinn Hrafnsson.

"No creo que WikiLeaks Julian o ha sido contactado por Dreamworks, pero no espero ningún tipo cortesía de cualquier organización dentro de Hollywood", insiste el portavoz.