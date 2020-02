Primer vistazo a Evangeline Lilly como La Avispa en la secuela de 'Ant-Man'

Para los fans la espera se está haciendo muy larga para poder ver a La Avispa unirse a las fuerzas del Hombre Hormiga en 'Ant-Man and The Wasp'.

La actriz Evangeline Lilly, mundialmente conocida por la serie 'Perdidos', será quien encarne a la superheroína, y ha sido ella quien ha compartido el avance de cómo será su apariencia con el traje con motivo de lo que sería el 100 cumpleaños de Jack Kirby, el creador de muchos de los personajes de Marvel.

¿Qué te parece su nuevo look? Sin duda es muy distinto a la apariencia regia que Lilly tenía en la primera entrega.

I am honoured to be on set today playing #TheWasp on what would be Jack Kirby's 100th birthday.

.#ThankYouJackKirby #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/EBsV8jTK34