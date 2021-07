Primer tráiler de 'Sweet Girl', el frenético thriller de Jason Momoa

El primer tráiler de la nueva película de Netflix, 'Sweet Girl', ya está disponible. El proyecto es la nueva apuesta de la estrella de 'Aquaman', Jason Momoa.

Momoa toma en este thriller de corte dramático el papel de Cooper, un esposo que pierde a su mujer enferma por culpa de la retirada de un producto médico. Buscará entonces hacer justicia con los responsables, para conseguir venganza por su esposa.

Tanto el actor como el personaje estarán muy bien acompañados: la coprotagonista de esta historia es Isabela Merced ('Dora y la ciudad perdida', '100 Things to Do Before High School'), quien interpreta a Rachel, la hija de Cooper, que irá junto a él tras su objetivo.

Jason Momoa habló de este emocionante proyecto en su última aparición en el programa de Jimmy Kimmel.

Póster de 'Sweet Girl' | Netflix

"Es un proyecto muy querido para mí", aseguró el actor. "Trata de la familia y el corazón, y de lo que ocurre cuando algo va mal con la familia. Trata también de las compañías farmacéuticas".

Jason Momoa también hizo hincapié en el entusiasmo que le suscita la oportunidad de interpretar a un personaje "contemporáneo" como este, acostumbrado ya a papeles de guerrero, como el rudo Khal Dragon en 'Juego de Tronos' o el superhéroe acuático de DC Comics Arthur Curry en 'Aquaman', para la que ya se está preparando una secuela, 'Aquaman 2'.

"Nunca he llegado a interpretar a demasiados personajes contemporáneos; pero yo también soy padre, así que fue un papel hermoso, en el que tuve que forzarme mucho a mí mismo y a mis habilidades de actuación", se sinceró el actor con el presentador. "Estoy emocionado de que el mundo lo vea".

En el espectacular primer tráiler ya se han podido ver muchas de las distintas facetas que tendrá que mostrar Momoa en este nuevo papel. Un marido protector, un padre cariñoso, un viudo vengativo dispuesto a todo. Y sí, también como un hombre de acción: pelea, utiliza diferentes armas y hace saltos arriesgados.

'Sweet Girl' está dirigida por Brian Andrew Mendoza, un productor reconocido que se estrena con la dirección en esta película que se estrenará el 20 de agosto. Además, Momoa y él ya han trabajado juntos antes en la película 'El leñador' y en la serie histórica de tres temporadas 'Frontier'.

