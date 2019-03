Primer tráiler de 'Sparkle', el último trabajo de Whitney Houston

El programa Today Show de la cadena NBC ha emitido en exclusiva el primer trailer de 'Sparkle', el último proyecto realizado por Whitney Houston y con el que la fallecida cantante y actriz pretendía relanzar su carrera.

En este primer clip, de menos de un minuto de duración, podemos ver varias imágenes de Houston, que tras su trágica muerte en la bañera de un hotel el pasado 11 de febrero se ha convertido en el gran reclamo de esta película dirigida por Salim Akil ('Dos familias y una boda').

La historia de las 'Supremes', de nuevo al cine

'Sparkle' es el remake de una cinta musical de 1976 que relataba la historia de las míticas 'The Supremes'. Al igual que el éxito de hace pocos años 'Dreamgirls' -con la que Jennifer Hudson ganó el Oscar-, la cinta narra el ascenso a la cima de las tres hermanas Williams. Unas jóvenes que comenzaron a cantar en su coro de su iglesia en Harlem en la década de los cincuenta hasta convertirse en un grupo de éxito.

Una meteórica carrera hacia la cima que influirá decisivamente en sus vidas personales. En la cinta Houston interpreta a Emma, la madre de la protagonista a la que da vida Jordin Sparks, la ganadora más joven del concurso 'American Idol'.

Whitney Houston interpreta a la madre de la protagonista

'Sparkle', que se estrenará en agosto, iba a suponer el regreso de Houston al mundo del cine tras varios años alejada de las cámaras. De hecho, la cantante no aparecía en una película desde que en 1996 protagonizó junto a Denzel Washington el drama 'La mujer del predicador'. Un año antes apareció en 'Esperando un respiro', un drama con toques de comedia dirigido por Forest Whitaker en el que compartió planos con Angela Bassett y Wesley Snipes.

Pero sin duda su gran éxito fue 'El guardaespaldas' la cinta con la que en 1992 debutó en la gran pantalla y que protagonizó junto a Kevin Costner. Una película que, aunque fue vapuleada por la crítica sin piedad, cosechó un gran éxito de taquilla -más de 400 millones de dólares- e incluso estuvo nominada a dos Oscar. Además, su tema central, 'I Will Always Love You' fue número uno en todas las listas.