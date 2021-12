El primer tráiler de 'Sonic, la película 2' presenta a Tails y Knuckles con el famoso erizo

'Sonic, la película 2' ya es una realidad y el proyecto ha lanzado su esperado primer tráiler durante los Game Awards.

Ene sta ocasión el mítico erizo del videojuego se enfrenta al Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey de nuevo, pero también aparecen otros personajes conocidos: Tails y Knuckles.

Ben Schwartz vuelve a poner voz a Sonic mientras que también se le unen al reparto Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey poniendo sus voces, y James Marsden o Tika Sumpter en su versión en carne y hueso.

Después de sufrir los retrasos propios de la industria de los últimos tiempos debido a la pandemia, 'Sonic, la película 2' ha confirmado que se estrenará en cines el 8 de abril de 2022.

El póster oficial de la cinta también se ha publicado y es una trepidante escena de acción donde también aparece Tails junto a Sonic (perseguidos por el Robotnik de Carrey).

Póster de 'Sonic, la película 2' | Paramount Pictures

Sinopsis de 'Sonic, la película 2'

El erizo azul favorito de todo el mundo ha vuelto para pasar al siguiente nivel y correr toda una aventura en 'Sonic, la película 2'. Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, en esta ocasión con un nuevo compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, y juntos se lanzan a una aventura que les llevará por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas.

Los cineastas responsables de éxitos como The Fast and the Furious y Deadpool presentan en esta ocasión 'Sonic, la película 2', protagonizada por James Marsden, Ben Schwartz, dando voz a Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally y Jim Carrey, que repite como Robotnik, junto con nuevos protagonistas como Shemar Moore, Idris Elba, que da voz a Knuckles, y Colleen O'Shaughnessey, que da voz a Tails.