Primer trailer de 'To Rome With Love' de Woody Allen con Penélope Cruz ‎

Cuatro historias independientes con un escenario común: Roma. En dos de ellas los protagonistas son turistas estadounidenses, y en las otras dos son romanos. Así arranca la última comedia romántica dirigida por Woody Allen y protagonizada por Penélope Cruz, una de sus actrices fetiches y con la que ya trabajó en 'Vicky, Cristina, Barcelona'.

Ya conocemos el trailer de 'To Rome With Love' la última película de Woody Allen y su última aventura europea después de visitar Barcelona en 'Vicky, Cristina, Barcelona' y viajar a Paris en 'Midnight In Paris' que le valió un Oscar al mejor guión original.

Penélope comparte cartel con Alec Baldwin, Roberto Benigni, Judy Davis,Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Ellen Page y el propio Allen en una película que sigue a varios personajes -americanos, italianos, locales y visitantes- en un recorrido por la ciudad italiana, y los romances,aventuras y desventuras en los que se ven envueltos.

La cinta, que aún no tiene firma confirmada en España, se estrenará en la gran pantalla estadounidense el 22 de junio.