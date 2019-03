Primer tráiler del 'Lincoln' de Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis, imponente

Ya tenemos aquí el esperado tráiler de 'Lincoln', el biopic del que fuera el decimosexto Presidente de Estados Unidos que dirige Steven Spielberg y protagoniza un Daniel Day-Lewis que, un año más, apunta directo al Oscar.

La cinta que protagoniza el ganador del premio de la Academia por 'Mi pie izquierdo' y 'Pozos de Ambición' está basada en el exitoso libro Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, de la ganadora del premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, y se centra en los últimos meses de Lincoln, con el final de la Guerra de Secesión y la abolición de la esclavitud -y las tensiones que esta decisión creó en el gabinete del presidente- como telón de fondo.

Junto a Day-Lewis en 'Lincoln' veremos a otros rostros conocidos como los de Sally Field; que encarnará a la esposa del presidente; Joseph Gordon-Levitt, que dará vida a su hijo mayor; Jared Harris que interpreta a Ulysses S. Grant; Jackie Earle Haley que encarna a Alexander Stephens; o Tommy Lee Jones que será el líder republicano Thaddeus Stevens.

El 'Lincoln' de Spielberg llegará a los cines estadounidense el próximo 9 de noviembre. En España tendremos que esperar hasta enero del próximo año para volver a disfrutar del buen hacer de Daniel Day-Lewis en la pantalla grande.