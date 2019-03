El director de 'Troll Hunter' regresa con 'The autopsy of Jane Doe' y aquí tienes el primer tráiler

André Øvredal nos sorprendió gratamente con 'The Troll Hunter', un falso documental que sorprendía a cada giro de guión. En el próximo Festival de Sitges veremos su nuevo proyecto, 'The autopsy of Jane Doe'.

La trama nos traslada al depósito de cadáveres de un pequeño pueblo, donde dos médicos forenses que son padre y hijo reciben el cadáver de una joven asesinada en extrañas circunstancias y de la que desconocen su identidad (de ahí lo de Jane Doe).

Mientras realizan su trabajo para tratar de averiguar quién es y cómo murió, descubrirán indicios cada vez más extraños que les conducirán a aterradores secretos, añadiendo a la asfixiante atmósfera que se encuentran atrapados por una fuerte tormenta.