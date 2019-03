Primer tráiler de 'Voice from the Stone': Emilia Clarke cambia de registro para este thriller psicológico

'Voice from the Stone' supondrá un cambio de registro radical para Emilia Clarke, aunque no de profesión, ya que ya interpretó a una enfermera en 'Antes de ti'.

En esta ocasión debe cuidar de un niño traumatizado y mudo desde la muerte de su madre. El pequeño Jakob vive en una enorme mansión en la Toscana junto a su padre. Pronto Verena, que así se llama el personaje de Emilia Clarke, se dará cuenta de que al niño le acecha una fuerza maléfica.

Junto a la actriz conocida por 'Juego de Tronos' en 'Voice from the Stone' estará Marton Csokas, encargado de interpretar al padre de Jakob. 'Voice from the stone' es el debut como director de Eric D. Howell.