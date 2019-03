Primer tráiler de 'Un lugar tranquilo' con Emily Blunt y John Krasinski: El silencio nunca fue tan escalofriante

Uno de los thrillers que llegará fuerte el año que viene ha lanzado su primer tráiler, y está protagonizado por unos impresionantes Emily Blunt y John Krasinski.

"Si no te oyen... no te pueden atrapar". Con esa simple frase, el tráiler de 'Un lugar tranquilo' consigue atraparte en la trama de la película. En ella vemos a una familia que reside en una pequeña granja en el campo en Estados Unidos, aislados de la civilización. Sin embargo, hay algo raro en ellos, pues viven en completo silencio, usando incluso el lenguaje de signos para hablar. El problema se desencadena cuando una lámpara se les cae al suelo y despierta a las extrañas fuerzas que les acechan, aunque no sabemos de qué se trata.

Además de protagonizarla, John Krasinski también es el director y guionista de la cinta, junto con Scott Beck y Bryan Woods. Además, Michael Bay es uno de los productores. ¿Podrá la familia hacer frente a sus enemigos tras romper ese silencio?