Primer tráiler de 'The Mule', el regreso de Clint Eastwood como actor

En su primer papel desde 'Golpe de efecto' (2012), Clint Eastwood vuelve a dirigirse a sí mismo, algo que no hacía desde 'Gran Torino' (2008) en un filme en el que, además de con Bradley Cooper, también cuenta con la participación Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest y Andy Garcia, Alison Eastwood y Taissa Farmiga.

'The Mule', cuyo guión firma Nick Schenk (Gran Torino) parte de un artículo publicado en The New York Times Magazine sobre la figura de Leo Sharp, un veterano horticultor premiado y reconocido por sus lirios, que fue arrestado por transportar droga en su camioneta para el Cartel de Sinaloa.

En el momento de la, Sharp atravesaba el estado de Michigan portando cocaína por valor de 3 millones de dólares.a la edad de 90 años y finalmente fue sentenciado a solo tres años, después de que su abogado argumentase que la demencia lo había llevado a tomar decisiones equivocadas. En su salto a la gran pantalla, el protagonista de esta historia, un hombre de unos 80 años que está en bancarrota, solo, y que enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio. En esta precaria situación se le presenta la oportunidad de ganar un buen dinero, solo tiene que conducir. Pero lo que Earl no sabe todavía, o no quiere saber, es que acaba de firmar como transportista deEl veterano lo hace tan bien que su carga va aumentando exponencialmente. Pero el cartel no es el único que sigue con atención los progresos de Earl, la nueva y misteriosa mula de la droga también ha alcanzado el radar del agente de la DEA, Colin Bates (Bradley Cooper).