Primer tráiler de 'Britney Ever After', la película sobre la vida privada de Britney Spears

Lifetime ha lanzado el primer tráiler de la película, no autorizada, de Britney Spears, llamada 'Britney Ever After'. Un biopic con todos los detalles de la vida privada de la cantante estadounidense.

El avance muestra algunos de los momentos más conocidos de la Princesa del Pop, como cuando se rapó la cabeza, cuando golpeó a un paparazzi con un paraguas, o incluso la relación que mantuvo con Justin Timberlake.

Protagonizado por Natasha Bassett, 'Britney Ever After' se estrenará en el canal Lifetime el próximo 18 de febrero.