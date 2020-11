Primer tráiler de 'Chaos Walking', con Tom Holland y Daisy Ridley en un mundo postapocalíptico

Tom Holland y Daisy Ridley intentan sobrevivir como pueden en un mundo postapocalíptico y distópico en 'Chaos Walking', que acaba de publicar su primer tráiler, y que llegará a los cines el 22 de enero.

La cinta, dirigida por Doug Liman, el cineasta encargado de 'Al filo del mañana', está basada en el libro de Patrick Ness 'Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go', la primera entrega de una trilogía ambientada en un mundo distópico donde todas las criaturas vivientes pueden escuchar los pensamientos de los demás.

En un futuro distópico no muy lejano, todas las mujeres del mundo han muerto y los hombres restantes han sido golpeados por 'El ruido', un extraño poder que pone en evidencia todos sus pensamientos. Un día, una chica misteriosa llamada Violet, a quien encarna Daisy Ridley, aterriza en el planeta y es descubierta por un chico llamado Todd Hewitt (Tom Holland), quien promete que la protegerá. A lo largo de su viaje, Todd descubre su propio poder oculto y descubre los oscuros secretos del pasado.

'Chaos Walking' tenía previsto su estreno originalmente para marzo de 2019, pero los reshoots obligaron a Lionsgate a retrasar su llegara a los cines. Ahora llegará finalmente el 22 de enero de 2021.

Unos días antes de la publicación del primer tráiler ya habíamos podido ver el póster oficial de la película de Doug Liman, con Tom Holland y Daisy Ridley como absolutos protagonistas.

Póster de 'Chaos Walking' | Lionsgate

