Primer avance de 'Los Vengadores 2'

En la Comic Con que se celebró en San Diego este verano Disney reunió a Joss Whedon, director de 'Los Vengadores', y al elenco al completo de la película para presentar el primer teaser de la secuela. Ahora ya podemos disfrutar del video que hace unos meses tan solo pudieron ver un puñado de afortunados.

En este clip, de apenas un minuto de duración, vemos cómo el casco de Iron Man se va transformando en el que bien pudiera ser el de Ultrón, el archivillano de la secuela. En él, aparecen reflejados los rostros de los superhéroes de Marvel que volverán a reunirse para parar los pies al villano al que pondrá voz y movimientos James Spader.

En Los Vengadores 2 volveremos a encontrarnos con Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), el Capitán América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Nick Fury (Samuel L. Jackson), la Viuda negra (Scarlett Johansson), Ojo de Halcón (Jeremy Renner), la Agente Maria Hill (Cobie Smulders) y nuevos fichajes como Mercurio (Aaron Taylor-Johnson) y la Bruja Escarlata (a la que podría dar vida Elizabeth Olsen)

De nuevo con guión y dirección de Joss Whedon, 'The Avengers: Age' of Ultron llegará a los cines en mayo de 2015, pocas semanas antes de que lo haga Batman vs. Superman, la gran apuesta de DC y Warner Bros. para plantar cara a los superhéroes de Marvel y Disney.

Antes llegarán se estrenarán el resto de los títulos de la Fase 2 de Marvel: se estrenará después de 'Thor: El mundo oscuro' (31 de octubre), Capitán América: Soldado de invierno (abril de 2014) y Guardianes de la Galaxia (agosto de 2014). El punto final lo pondrá 'Los Vengadores 2' y la Fase 3 se abrirá con la película de Ant-Man, que verá la luz el 31 de julio de 2015.