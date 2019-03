Primer teaser de 'Bohemian Rhapsody' al ritmo de 'We Will Rock You' con un Rami Malek espectacular

El primer vistazo oficial a Rami Malek dando vida a Freddie Mercury sobre el escenario ha sacudido a los fans de Queen.

La propia cuenta del grupo ha sido quien ha lanzado este teaser a ritmo de 'We will rock you' sobre el escenario.

'Bohemian Rhapsody' cuenta el viaje de un joven Farrokh Bulsara con el más grande del rock, Freddie Mercury, tras formar Queen con Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

El drama musical ha superado todos los problemas de su desarrollo durante años y rodaje, y finalmente se estrenará en cines españoles el 28 de diciembre. Mientras tanto, no te pierdas su increíble póster.