Primer póster oficial de 'Once upon a time in Hollywood' con el look sesentero de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ha compartido el primer cartel de 'Once upon a time in Hollywood', la cinta que protagoniza junto a Brad Pitt y una lista interminable de estrellas.

La nueva cinta de Quentin Tarantino lanzará su tráiler muy pronto, y con esta imagen del look sesentero de Pitt y Leo, tenemos un aperitivo hasta su llegada.

'Once upon a time in Hollywood' se ambienta a finales de los años 60 cuando tuvieron lugar los asesinatos de la familia Manson.

Margot Robbie, Al Pacino, Tim roth, Kurt Russell, Dakota Fanning o el difunto Luke Perry también forman parte del espectacular reparto.

· · ·

Seguro que te interesa:

Primera imagen de Thanos en 'Vengadores: Endgame' con una espectacular armadura