Primer y escalofriante adelanto en vídeo de ‘Expediente Warren 3’: El demonio me hizo hacerlo

Warner Bros. nos tenía un regalo preparado para Halloween, poder ver el primer adelanto en vídeo de 'Expediente Warren 3', una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años.

La próxima película de la franquicia, 'Expediente Warren 3', tiene como título oficial original 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It', y está dirigida por Michael Chaves y cuenta de nuevo con sus protagonistas, Patrick Wilson y Vera Farmiga, como el matrimonio Warren.

En esta ocasión la historia se centrará en un hecho real, el de Arne Cheyenne Jackson, cuya defensa de un presunto homicidio involuntario fue que fue víctima de una posesión demoníaca.

Por supuesto, James Wan, artífice de la saga, vuelve a estar también detrás de este proyecto, y en el vídeo de más de 30 minutos de duración que puedes ver abajo explica que "quería que 'Expediente Warren 3' se alejara del estereotipo de casa encantada de las dos primeras películas de la saga. Es algo que nunca antes habíamos explorado en el Universo Expediente Warren".

En el vídeo también participan Vera Farmiga y Patrick Wilson, hablando sobre el juicio de Arne Cheyenne Jackson. ¿A qué esperas para darle al play?

