Los chicos de One Direction presentan el documental 'This is Us' en Londres

Hace tres años, cinco chicos se presentaron a un concurso de talentos. En la competición final, Simon Cowell, miembro del jurado, les ofreció que participaran como grupo y así se formó la banda británica del momento: 'One Direction'. No solo ganaron el concurso: también arrasaron con millones de copias de sus discos y legiones de fans les siguen a todas partes.

Una historia de luces y sombras en un camino, el de la música, nada fácil, que el director de cine Morgan Spurlock no ha querido que pasara inadvertido en la gran pantalla. Por eso ahora estrena el documental 'One Direction This Is Us' donde se puede ver a la banda en sus maisvas giras por medio mundo.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, y Louis Tomlinson darán el pistoletazo definitivo a la cuanta atrás este martes, desde la alfombra roja de la premier mundial en Londres. En España se celebrará de forma simultánea una gran fiesta de presentación en Madrid y Barcelona, ciudades desde las que también se podrán seguir la presentación británica en directo desde Londres.

El documental 'One Direction This Is Us' se estrenará en cines definitivamente el próximo 30 de agosto.