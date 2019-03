Prepárate para gritar: Las 8 películas de terror más esperadas de 2019

Aunque Halloween ya ha pasado, todavía nos quedan sustos por dar y recibir. Y es que el 2019 será un gran año para los cinéfilos más predispuestos a pasar miedo, ya que el próximo año viene cargado de películas de terror.

Como diría el icónico asesino Jack el Destripador, "Vayamos por partes..." Aquí te dejamos algunos de los títulos más terroríficos que nos esperan este 2019.

'Escape Room', 1 de febrero

Una mezcla entre 'Cube' y 'Saw', que promete dar mucho que hablar. La última cinta del cineasta Adam Robitel ('Insidious:La última llave'). Seis desconocidos y un misterioso paquete. Entre el suspense y el terror, esta historia se inspira en los cada vez más populares juegos de escape, solo que en lugar de por la victoria, el grupo tendrá que resolver los acertijos para sobrevivir.

'The Prodigy', 8 de febrero

Una de las fórmulas estrella en el cine de terror son los niños diabólicos o malditos. Por si Regan, Esther y Damien no nos hubieran aterrorizado suficiente en el pasado con 'El Exorcista', 'La Huérfana' y 'La Profecía', ahora llega Miles. A la nueva criatura de Nicholas McCarthy ('El Pacto') la interpreta el adorable Jackson Robert Scott ('It'). El pequeño Georgie parece haber cambiado su chubasquero amarillo por un disfraz de esqueleto y una actitud mucho más desafiante, con la que seguro que ni a Pennywise se le habría ocurrido acercarse. La actriz Taylor Schilling ('Orange is the new black') también protagoniza esta película, en la que como madre de Miles, no sabe cómo lidiar con el nuevo y perturbador comportamiento de su hijo.

'Feliz día de tu muerte 2', 15 de febrero

La secuela de la cinta de terror de Christopher Landon llega poco más de un año después de que se estrenara la original. La historia de Tree Gelbman, una estudiante universitaria que debe revivir el día de su asesinato una y otra vez. La actriz Jessica Rothe ha revelado que en esta nueva entrega se resolverán todas las preguntas formuladas en la primera, y que nos espera un plot twist parecido a 'Regreso al futuro'. No sabemos si dará más miedo que la primera, pero seguro que más de un fanático del clásico de la ciencia ficción está deseando verla.

'Us', 15 de marzo

La nueva película de Jordan Peele ('Déjame Salir') es sin duda una de las más esperadas de la lista. Todavía en el campo del terror, el cineasta cuenta esta vez con Lupita Nyong'o ('12 años de esclavitud'), Elisabeth Moss ('Los cuentos de la criada') y Winston Duke ('Black Panther') como protagonistas de su nuevo proyecto.

Sin abandonar el conflicto racial, ahora presenta lo que la Universal describe como "un thriller provocador" basado en una pesadilla suburbana que acechará a dos parejas, una de raza blanca y otra de raza negra. El director no ha querido desvelar mucho más de momento, pero con ese cartel, seguro que nos deja los pelos de punta.

'Cementerio de animales', 5 de abril

El remake de la adaptación de la novela de Stephen King llega 30 años después con mucha expectación por su regreso. El regreso a la vida de todas las mascotas de un cementerio, atormentará a la familia Creed en su escapada rural, en especial su difunto gato que acabarán deseando que se hubiera quedado muerto. ¿Estará esta adaptación a ala altura de la novela del erudito del terror?

'La llorona', 19 de abril

Bajo el amparo del creador de 'Saw', llega 'La Llorona' de Michael Chaves. James Wan ha vuelto, pero esta vez sin su muñeco diabólico de por medio. La cinta cuenta la historia de Anna Garcia, una trabajadora social que se encontrará con un caso espeluznante, infectado de fuerzas sobrenaturales. El trabajo se acabará juntando con su vida personal, cuando descubra la cantidad de similitudes que guarda con la historia de su propia familia. Buscará amparo en la iglesia, pero la llorona, el fantasma de una mujer vestida de novia, no la dejará en paz hasta que recupere a sus niños.

'BrightBurn' 24 de mayo

Poco se sabe de la nueva película del cineasta despedido de la tercera entrega de 'Guardianes de la galaxia'. James Gunn ha coescrito esta película con su hermano, Brian Gunn, y su primo, Marc Gunn. Su estreno en la Comic Con de San Diego se canceló por toda la polémica con Disney. No hay más que incógnitas sobre este proyecto. A parte del título, solo sabemos que su protagonista es Elizabeth Banks.

'The Grudge', 16 de agosto

La cinta que nos hizo sentir miedo por las casas abandonadas regresa de la mano de Nicholas Pesce. Será la primera película dentro de la franquicia que no cuente con Takashi Shimizu, el director de la original. Una vez más veremos a un fantasma endemoniado atormentar a todos los que entren en su casa y castigarles con una muerte dolorosa. Dentro del reparto destacan Andrea Riseborough ('Birdman'), Lin Shaye ('Insidius') y John Cho ('Star Trek: Más allá').

Por si a alguien no le bastó con el regreso de Michael Myers y Jamie Lee Curtis a la gran pantalla con 'La Noche de Halloween', este 2019 viene cargado de horror para los amantes del género.