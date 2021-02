Preparan un remake de 'El Mago de Oz' con la directora de 'Watchmen'

Allá por el año 1939, en una etapa algo convulsa previa a uno de los conflictos armados más terribles de la historia de la humanidad, se estrenaba en la gran pantalla una de esas películas que habrían de pasar a los anales de la historia.

'El mago de Oz' aparecía para quedarse grabada en la memoria de unos espectadores que todavía hoy tararean emocionados ese 'Somewhere Over the Rainbow' que Judy Garland logró transformar en uno de los himnos más famosos del séptimo arte.

Judy Garland en 'El mago de Oz' | EFE

Transcurridos ya más de 80 años desde el estreno de la película, recientemente hemos podido conocer que esta regresará de la mano de Nicole Kassell, una directora que ha alcanzado gran prestigio tras su trabajo en la serie 'Watchmen'. Kassell ha sido la elegida para dirigir esta novedosa adaptación de 'El mago de Oz', cuyo guion corre a cargo de Darren Lemke, Neil Widener y Gavin James.

Nicole expresaba a través de un comunicado cómo había recibido la noticia. "Me siento honrada de unirme a Temple Hill y New Line para llevar a la pantalla este clásico tan querido. El musical de 1939 es parte de mi ADN y me siento regocijada por la responsabilidad de volver a imaginar un cuento tan legendario".

"La oportunidad de examinar los temas originales -la búsqueda de valor, amor, sabiduría y hogar- parece más oportuna y urgente que nunca. Son unos zapatos muy icónicos para llenar y estoy ansiosa por bailar junto a los héroes de mi infancia mientras pavimentamos un camino de ladrillos amarillos recién estrenado", concluía.

La película original estuvo protagonizada por Ray Bolger, Judy Garland, Margaret Hamilton, Jack Haley o Frank Morgan, entre otros.