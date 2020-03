Preparan una película de terror ambientada en el mundo de 'El Mago de Oz'

'El Mago de Oz' es una obra de Lyman Frank Baum publicada en 1900 y adaptada a musical en 1902. Desde entonces se han publicado más de 40 obras literarias oficiales sobre este fantástico mundo y se ha adaptado en numerosas ocasiones al cine y a la televisión. Y es que parece que la fiebre del remake no tiene fin en Hollywood, ya que la productora New Line Cinema se habría hecho con los derechos del cuento de terror de Mike Van Waes ambientado en el mundo de 'Oz'. Esta nueva versión no sería tan colorida e inocente como las anteriores, sino mucho más oscura y aterradora.

Y es que últimamente a New Line Cinema le está yendo muy bien con el terror. Proyectos como la saga de 'Expediente Warren', 'Anabelle' o 'Nunca Apagues la Luz' han reventado la taquilla con recaudaciones que se acercan a los 1.000 millones de dólares.

La última adaptación cinematográfica de la obra fue 'Oz, un Mundo de Fantasía' en 2013, producida por Disney y de la que también se espera secuela.

¿Padece Hollywood el virus de la falta de creatividad? ¿Ganas de revivir tu infancia de una manera más retorcida?