El precioso homenaje de Billie Lourd a su madre Carrie Fisher en el Star Wars Day

Billie Lourd, la hija de Carrie Fisher, ha rendido su particular homenaje a su madre durante el Star Wars Day, y lo ha hecho a través de Instagram con una maravillosa foto que nos inunda de nostalgia.

La joven actriz compartió una foto de Carrie Fisher llevándola en brazos junto a Chewbacca, y es que Billie Lourd ha formado parte del universo de 'Star Wars' desde que era muy pequeña. Acompañó la preciosa foto junto al mensaje 'May the 4th be with you' (el juego de palabras que conforma 'que la Fuerza te acompañe').

Carrie Fisher murió el pasado mes de diciembre después de sufrir un ataque al corazón, y Billie Lourd quiso recordarla también hace unas días públicamente en la celebración de Star Wars celebrada en Orlando.

Billie apareció en el evento para presentar el homenaje a Carrie creado por George Lucas y las estrellas de la película. Lourd, que participó junto a su madre en 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' y volverá a interpretar su papel en 'Los últimos Jedi', llenó el lugar de su madre en una foto de la reunión de los protagonistas de 'Star Wars' en el evento.