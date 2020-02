Acompañará a la nueva película de Pixar, 'Coco'

La época dorada de Disney que supusieron los 90s, dejó auténticas joyas en el cine de animación. Tanto fue así, que tras el estreno de 'Tarzán' la compañía parecía haber perdido esa magia que a tantos niños (y adultos) conquistó. No obstante, una vez la Casa de Mickey Mouse se adaptó a la animación 3D, volvió a encontrar el rumbo. 'Frozen' batió récords en taquilla y hoy en día es imposible no haber escuchado el 'Let it go' en alguna ocasión. Pero esto no se quedó ahí y nuevos proyectos del universo helado empiezan a ver la luz.