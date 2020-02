Por qué a Andrew Garfield se le rompió el corazón después de interpretar a Spider-Man

Andrew Garfield siempre ha sido un gran fan de las historias del Hombre Araña. Por eso fue todo un honor para él cuando le escogieron como el actor que interpretaría al personaje en las dos películas de 'The Amazing Spider-Man'. Sin embargo, en una entrevista con la actriz Amy Adams en Variety, el actor ha confesado que la experiencia le desilusionó en cierta medida.

"Hay algo que cambió esa experiencia para mí, cuando la historia y el personaje no eran realmente las prioridades. Y me di cuenta de que eso era muy engañoso. Firmé para servir a la historia y para servir a este increíble personaje del que me he estado vistiendo desde que tenía 3 años, pero luego se ve perjudicado por los fines comerciales y se te rompe el corazón. Se me rompió el corazón un poco hasta cierto grado".

Aunque no todo son malos recuerdos. "No me gusta juzgar esta experiencia y pintarla como un todo. Pero había grandes cosas al respecto. Me puse a trabajar con actores increíbles y un gran director. Yo era muy joven y me sentía joven. Sólo había hecho algunas películas, y me sentía en el lugar correcto. Me sentí guiado hacia él, y supe que era lo correcto para mí. Aprendí mucho sobre lo que se siente bien y lo que no se siente bien y a qué decir sí", afirma el actor.

Desde entonces, Garfield ha dejado de interpretar a Peter Parker para pasarle el relevo a Tom Holland, quien protagoniza la nueva película 'Spider-Man: Homecoming', que llegará a los cines el 7 de julio de 2017.